Verdachte die kamergenoot bij HVO-Querido doodsloeg, zegt uit noodweer te handelen

De advocaat betoogt dat S. uit noodweer handelde. "Hij kan niet lopen, hij zit in een rolstoel, hij heeft een hele fragiele gezondheid, de deur zat dicht volgens mijn cliënt. Hij zegt: ik kon niet anders dan mijzelf verdedigen met wat ik had. En dat zijn de steunen van mijn rolstoel."

30 kilo

Maar volgens het OM was er geen sprake van noodweer. De officier van justitie zei dat S., die op weg was naar de wc, ook weg had kunnen gaan uit de kamer. Bovendien meldde de verdachte niet in de zorginstelling dat zijn kamergenoot gewond was geraakt. Het slachtoffer had een broze gezondheid had en woog maar 30 kilo. Dat er een mes in huis was, leek de officier niet ongewoon, aangezien verdachte en slachtoffer een huishouden deelden waar dat is toegestaan.