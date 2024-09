Marcel (50) mag van gemeente onder brug wonen: "In de opvang voel ik me opgesloten"

Wie weleens met een bootje onder de Nollenbrug bij Alkmaar doorvaart, is het ongetwijfeld opgevallen: het tentenkamp dat daklozen daar hebben opgebouwd. NH-verslaggevers Frank Veenhof en Priscilla Overbeek besloten de bewoners een bezoek te brengen.

Na een wandeling over het fietspad en een afdaling langs de brug, lijkt de plek op het eerste oog verlaten. 'Hallo, is daar iemand?', roepen we voorzichtig. En dan voor de zekerheid ook nog maar eens in het Engels. Geen antwoord.

Zacht gekuch

Hoewel het doodstil blijft, besluiten we toch langs de met plastic zeil afgedekte verblijven aan het water te lopen. 'Hallo, sorry dat we storen, maar is er iemand aanwezig?' Opnieuw geen antwoord. Als we het bijna besluiten op te geven, klinkt een zacht gekuch. Er volgt wat geritsel en een man steekt zijn hoofd tussen het zeil door.