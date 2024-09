Minister: helmplicht niet alleen voor fatbike, maar voor alle elektrische fietsen

"Enerzijds is het niet te rechtvaardigen dat dikke banden, een laag frame of bijvoorbeeld een tweepersoonszadel leidt tot een onveilig voertuig of onveilig weggedrag", vindt de minister. Ook verwacht hij dus dat fabrikanten de regels proberen te ontlopen door bijvoorbeeld de banden wat dunner te maken. "Het is daarmee niet zinvol om maatregelen te treffen die zich alleen richten op e-bikes met dit soort kenmerken."

Het instellen van een minimumleeftijd voor alle elektrische fietsen zal volgens Madlener zeker een jaar of twee duren. Hij wijst er wel op dat een leeftijdsgrens van 12 jaar niet handhaafbaar is, omdat jonge kinderen geen ID-plicht hebben. Een minimumleeftijd van 14 jaar is wel handhaafbaar, maar is nog niet gebruikelijk. Een grens van 16 jaar is in lijn met de snor- en bromfiets, maar zorgt er wel voor dat middelbare scholieren die een lange afstand moeten afleggen minder keuze hebben.

Doden

Een helmplicht voor alle elektrische fietsen zou in januari 2026 gereed kunnen zijn. Madlener schrijft dat zijn ministerie de fietshelm nu al probeert te stimuleren. Een helm verplicht stellen zou tientallen doden en 800 ernstig gewonden kunnen schelen, maar in het buitenland bleek dat er dan minder gefietst werd.

"Deze maatregelen hebben niet alleen betrekking op de gebruikers van opgevoerde elektrische fietsen, maar ook de gebruikers van elektrische fietsen die niet zijn opgevoerd", concludeert Madlener. "Het draagvlak voor maatregelen voor alle elektrische fietsen is niet vanzelfsprekend aanwezig in de maatschappij, maar in praktische zin zijn er wel mogelijkheden, als de Kamer dat wil."