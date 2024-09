Grote brand in Haarlem maakt huis onbewoonbaar, twee bewoners gewond

Rond 14.15 uur kwamen de eerste meldingen van de brand binnen bij de meldkamer. In een slaapkamer zou een matras in de brand hebben gestaan, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. Ongeveer een uur later was het vuur alweer gedoofd.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Twee bewoners van het huis zijn uit hun woning gehaald. Zij hebben rook geïnhaleerd en zijn meegenomen naar het ziekenhuis voor controle.

Volgens de woordvoerder is het huis onbewoonbaar door de brand. De naastgelegen woningen werden ontruimd, maar zijn gespaard gebleven. De bewoners mogen weer naar huis.

Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand.