NH Airtime: Luchtverkeersleiders op Schiphol gezocht, een zoektocht naar supermensen?

Aan het aantal sollicitanten ligt het zeker niet: bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) komen de motivatiebrieven met bosjes tegelijk binnen. Maar de selectie en opleiding tot luchtverkeersleider doorstaan, is geen eitje. "Er wordt gezocht naar een bepaald talent, een bepaald inzicht dat je moet hebben", zegt opleidingsmanager Wendy Tjerkstra-Weggen.

In de aflevering spreekt NH met verschillende luchtverkeersleiders die werken in de toren of op Schiphol-Oost. Is het een zoektocht naar wondermensen? De aflevering van NH Airtime bekijk je in de video hierboven.

Pensionado's & corona

Het tekort is te wijten aan een combinatie van factoren, waaronder een hoog aantal luchtverkeersleiders dat met pensioen gaat en een vertraagde instroom van nieuwe kandidaten door de coronapandemie.

De opleiding van nieuwe luchtverkeersleiders ondervond veel hinder door de crisis. Door de lockdowns en beperkingen konden aspirant-luchtverkeersleiders niet volledig trainen, vooral omdat er simpelweg geen vliegtuigen in de lucht waren om realistische scenario's te oefenen.

Overuren in de zomer

Ondanks het personeelstekort heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) deze zomerperiode alle noodzakelijke diensten kunnen inroosteren. "De roosters staan daardoor onder druk", vertelt luchtverkeersleider Martijn Duijkers. "Onze collega's leveren vrije tijd in om de diensten te vullen. We zijn ondertussen keihard aan het werven."

LVNL heeft ook het aantal opleidingsplaatsen verhoogd in de hoop meer luchtverkeersleiders van de toekomst te kunnen opleiden.