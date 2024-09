Bewoners Vijfhoek halen opgelucht adem: verwijdering geveltuintjes blijkt misverstand

Liander moet namelijk werkzaamheden verrichten onder de grond en stuurde de bewoners van de Vijfhoek een brief. De mededeling van Liander maakte nogal wat emoties lost in het markante buurtje, waar het groen gecultiveerd wordt en de auto zoveel mogelijk geweerd.

''Vooral de toon van de brief was niet fijn'', zegt Mirjam Touw, bewoonster van de Lange Annastraat. ''Als we het niet zelf binnen twee dagen zouden doen, zou Liander onze geveltuintjes verwijderen. Want die staan op gemeentegrond en dus voelde het bedrijf zich vrij ze weg te halen.''

Groene oase in Haarlemse centrum

Paniek alom in de wijk die nou juist in samenspraak met de gemeente Haarlem de laatste jaren een groene oase is geworden in het verder versteende centrum. Mirjam: ''Kijk eens om je heen! Heerlijk toch? Het is toch niet voor te stellen dat dit allemaal verdwijnt?''

Het kan bijna niet anders dan dat het op een misverstand berust, dacht Mirjam. Ze trok de stoute schoenen aan en ging verhaal halen bij mensen van Liander die waren begonnen met graafwerk op het Wilsonsplein.

Het antwoord stelde haar niet honderd procent gerust, maar tussen de regels door werd wel duidelijk dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Direct contact met het hoofdkantoor van Liander bevestigde haar gevoel.

