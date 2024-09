Verdachte 'kofferbakmoord' stak vrouw na haar dood in brand: "Wilde met haar sterven"

Roepen om hulp doet hij niet, ook 112 wordt niet gebeld. "Ik zag dat ze dood was, en het enige dat ik nog wilde, was met haar sterven", was zijn uitleg. Hij legt haar in de schuur in een kruiwagen met een zeil erover. Niet veel later zit het huis vol familie vanwege een Paasbrunch. H. vertelt dat zijn vrouw bij hem weg is gegaan.

In brand steken lichaam

's Avonds gaat hij met de kruiwagen naar buiten. Hij gooit er hout in, besprenkelt het lichaam van zijn vrouw met benzine en probeert haar in brand te steken. Er ontstaat een steekvlam, die snel dooft. "We wilden allebei gecremeerd worden en ik wilde bij haar sterven", vertelt de Bovenkarspeler erover. Als hij ziet dat zijn jongste zoon vanuit zijn slaapkamerraam kijkt naar wat er gebeurt, staakt H. zijn poging.

Een dag later doet hij aangifte van vermissing van zijn vrouw. Hij vertelt dat ze bij hem is weggelopen. Een verhaal dat hij ook aan zijn familie volhoudt. Naar eigen zeggen, met maar één bedoeling: tijd winnen om ook zichzelf van het leven te beroven.

Onder meer de werkgever van de vrouw belt de politie, omdat ze zonder afbericht niet is komen opdagen op haar werk. "Ik heb heel goed contact met haar en weet wat er speelde tussen de twee. Ik heb de politie ook gezegd dat ze H. in de gaten moesten houden. Hij vertelt hier in de zaal een heel ander verhaal over wat er eigenlijk speelde", vertelt de werkgever geëmotioneerd tijdens een pauze van de zitting.

Vrouw gevonden in kofferbak

De politie houdt het huis van H. ondertussen in de gaten. Ze zien hem de stoep schoonmaken voor de schuur. En dat hij vervolgens iets in de kofferbak van zijn auto legt en wegrijdt. Als hij terug is, komt de politie in actie. De man wordt gearresteerd en het lichaam van zijn vrouw wordt gevonden in de kofferbak.

Hij verklaart daarover dat hij op een afgelegen plek zelfmoord wilde plegen met het lichaam van zijn vrouw ernaast, maar dat hij het uiteindelijk niet durfde. "Had de politie mij maar niet gearresteerd. Dan had ik het daarna alsnog gedaan."