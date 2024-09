Ov-staking: hoe kom je op werk of school?

Wat rijdt er allemaal niet?

In vrijwel de hele provincie rijden er woensdag tussen 4.00 uur en 8.00 uur geen bussen en treinen. Deze staking maakt deel uit van een landelijke actieweek van verschillende vakbonden voor een betere zwaarwerkregeling. In Amsterdam rijden de trams, metro's en bussen van GVB wel, omdat zij een dag eerder hebben gestaakt.

"Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen de staking heeft voor onze reizigers en de dienstregeling", meldt de NS. "De verwachting is dat reizigers in ieder geval hinder ondervinden van deze staking." De NS zet geen bussen in, zoals ze bij grotere storingen soms wel doen. "Daarvoor gaat het om te veel reizigers en bussen", aldus een woordvoerder van de NS. Het spoorwegbedrijf adviseert reizigers om de website en de reisplanner in de gaten te houden.

Ook de scholieren- en buurtbussen van vervoerder EBS in Zaanstreek-Waterland rijden niet. De nachtbus stopt om 3.30 uur.

Hoe kom ik dan op mijn werk of school?

De stakende vervoerders adviseren reizigers om tot 8.00 uur te kiezen voor ander vervoer, of thuis te werken. Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat zij geen enorme drukte op de wegen verwachten. "Omdat de ochtendspits op woensdag meestal niet zo druk is, iets meer verkeer zal niet tot grote verschillen leiden", legt de woordvoerder uit. "Daarnaast verwachten we dat veel mensen thuis zullen werken."

Reizigers moeten ook na 8.00 uur rekening houden met vertragingen en ontregelingen op het spoor.

En wat als ik naar Schiphol moet?

Tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden woensdag vier treinen per uur, ondanks de stakingen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat Schiphol had aangespannen. De vakbonden wilden dat er helemaal geen treinen zouden rijden naar de luchthaven, maar dat schoot Schiphol in het verkeerde keelgat. Volgens de luchthaven zou de staking voor een verkeersinfarct zorgen. Dat zou voor onveilige situaties kunnen zorgen, bijvoorbeeld met hulpdiensten die niet snel naar Schiphol kunnen komen. De rechter ging hierin mee en daarom rijdt er woensdag een minimale dienstregelen van en naar Schiphol.

De R-net lijnen richting Schiphol rijden niet. Transdev, het bedrijf achter Connexxion, meldt dat de lijnen P30 en P40 wel gewoon rijden. Deze lijnen worden met name gebruikt door luchthavenpersoneel. "Het is zo afgesproken met de vakbonden, een aantal locaties moet bereikbaar blijven", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. "De rest staat stil."

Ook de lijnen van het Amsterdamse GVB van en naar Schiphol rijden gewoon volgens dienstregeling. Een woordvoerder van het Amsterdamse vervoersbedrijf rekent er wel op dat de bussen drukker zullen zijn dan gebruikelijk.

Waarom zijn er zoveel stakingen deze week?

De acties zijn volgens vakbonden FNV en CNV het startschot voor een reeks stakingen. FNV heeft aangekondigd dat er in de week voorafgaand aan Prinsjesdag verschillende stakingen plaatsvinden. Met de acties willen de stakers een verbeterde Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) afdwingen. De wens is dat mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder dan normaal kunnen stoppen met werken. Die maatregel loopt volgend jaar af, een verlenging moet nog goedgekeurd worden.

Naast de NS en het streekvervoer voeren ook andere beroepsgroepen, waaronder politieagenten en bouwvakkers, deze week actie.

Is het na woensdag klaar met de stakingen bij het openbaar vervoer?

"Ja", zegt Hans Walthie, woordvoerder bij de FNV. "Na de staking van woensdag hebben de reizigers als het goed is nergens meer last van." Over de aankomende weken kan Walthie nog niks delen. "We gaan ons eerst beraden na deze stakingen."