Schagen treurt om verlies historische panden na grote brand: "Krijg je nooit meer terug"

De brand laaide vannacht weer op. Ook vanmorgen was de brandweer nog aan het blussen, af en toe gaat de brandslang weer open om de zaak nat te houden. Maar van de twee gebouwen die gisteren getroffen zijn, is niets meer over. "Het was een oud pand met historische waarde: dat ben je kwijt en krijg je nooit meer terug", zegt een omstander.

De buren van de afgebrande panden merken de gevolgen ook. De buurman links is net aan het verbouwen. Of dat pand veilig genoeg is om verder te bouwen is nu nog de vraag.

Het Chinese restaurant aan de andere kant laat via social media weten voorlopig nog even gesloten te zijn. Ook ijssalon Picobello iets verderop aan de Gedempte Gracht is vandaag dicht: door de stroomuitval van gisteren was al het ijs gesmolten.

Magazijn

Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Het lijkt er volgens de gemeente Schagen op dat de brand is ontstaan in het magazijn van de telefoonzaak. Het onderzoek loopt nog.