Lege tassen op school: honderden Haarlemse scholieren wachten nog op hun boeken

Op de site van Iddink Group is te lezen dat het bedrijf op 11 april het slachtoffer is geweest van een cyberaanval. Daarbij zijn verschillende gegevens gestolen. 'Het gaat om persoonlijke informatie zoals namen, e-mailadressen en bankgegevens van klanten van Iddink Learning Materials, zoals scholen en studenten die boeken of leermaterialen hebben besteld', zo staat te lezen op hun site.

Of de levering van de schoolboeken door de cyberaanval vertraging heeft opgelopen, is niet duidelijk. In een verklaring op hun site staat dat het bedrijf 'de oorzaak van de vertraging onderzoekt om volgend jaar weer op het vertrouwde niveau te kunnen leveren.' Er wordt niets geschreven over nieuwe leveringstijden. Er is wel een mogelijkheid om, net als bij VanDijk, het lesmateriaal online in te zien.