Bankfraudeur licht 88-jarige op, politie deelt details en beelden van de pinner

Op die bewuste dag krijgt de 88-jarige man een telefoontje, naar eigen zeggen van zijn bank. Maar in werkelijkheid heeft hij een fraudeur aan de lijn. De oplichter weet de man ervan te overtuigen dat zijn bankpas is verlopen en biedt aan om het probleem direct op te lossen.

Wanneer de oudere man aangeeft dat een familielid zijn bankzaken beheert, speelt de nep-bankmedewerker daarop in en beweert dat hij al contact heeft gehad met dat familielid. Hierdoor wint hij het vertrouwen van het slachtoffer.

“Heeft u ook nog spaarpotten?”

De oudere man wordt zo omgepraat, dat hij zijn bankpas met pincode op een briefje klaarlegt in een enveloppe. Diezelfde dag nog verschijnt rond 14.30 uur een jongeman aan zijn deur om alles op te halen.

Hij vraagt het slachtoffer ook nog eens of hij sieraden en spaarpotten in huis heeft. Gelukkig is dat niet het geval en de jongeman vertrekt.

Nog geen half uur later wordt die bewuste woensdag 400 euro gepind bij een geldautomaat aan de Akerhof in Akersloot. Daar blijft het gelukkig bij, aangezien hij een daglimiet van precies dat bedrag heeft ingesteld. Zijn familie raakt die dag op de hoogte van de babbeltruc en de politie wordt ingeseind.

Details

Op onderstaande collages zie je details van de pinner: