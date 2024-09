Overvallers stormen bedrijfspand binnen en schieten bezoeker neer

De mannen, allemaal in het zwart gekleed, met donkere petjes op en een gespierde bouw, kruipen onder de roldeur van de garage door. Die staat namelijk een stukje open. In de loods bedreigen ze het aanwezige personeel direct met hun vuurwapens.

Er ontstaat paniek. In alle heisa weet een medewerker meteen te ontsnappen. De rest wordt naar de grond gewerkt en een aantal van hen wordt met de kolf van het vuurwapen geslagen. Hier houden ze lichte verwondingen aan over. Het is één ongeorganiseerde bende en al gauw weten ook de vier andere slachtoffers te ontkomen aan hun belagers.

In arm geschoten

Tijdens hun vlucht wordt één van die vluchtende slachtoffers in zijn arm geschoten. Hij raakt hierbij - wonder boven wonder - gelukkig slechts lichtgewond. Wel moesten hij en twee andere slachtoffers in het ziekenhuis aan hun verwondingen worden behandeld.

“Zonder buit vluchten de verdachten in een witte Renault Captur in de richting van de Fokkerweg. Later die avond wordt die auto met valse kentekenplaten aangetroffen in Duivendrecht”, vertelt Spaargaren.

Signalementen

De eerste dader is een man met een breed postuur en een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft een baardje en was geheel in het zwart gekleed met een zwarte pet op. Hij droeg grijze sneakers.

De tweede dader is ook breed en heeft een donkergetinte huidskleur. Hij is in het zwart gekleed en droeg een zwarte pet met een opvallend embleem erop.

Dader nummer drie is eveneens een gespierde man, is wat steviger dan de andere twee, heeft een donkergetinte huidskleur, droeg zwarte kleding en had een pet op, ook in het zwart.