Man plakt vuurwerk op voordeur met ontploffing en enorme knal tot gevolg

Op woensdag 21 augustus rond 18:30 uur haalt hij op de hoek met de Stakman Bossestraat iets uit de zak van zijn grijze vest. Als een fietser hem is gepasseerd, zien we wat hij van plan is. Hij loopt dan naar een woning op de Jan in ’t Veltstraat.

Zwaar vuurwerk

Hij brengt het voorwerp tot ontploffing, met een enorme knal tot gevolg. Het blijkt om zwaar vuurwerk te gaan. De deur raakt zwaar beschadigd.

De bewoners waren niet thuis en er waren op dat moment gelukkig geen omstanders in de buurt. "Toch neemt de man een behoorlijk risico door dit zo te doen", zegt de politie. Hij rent vervolgens hard weg over de Jan in ’t Veltstraat en slaat linksaf de Nieuwstraat in.

Signalement

De jongeman heeft een lichte huidskleur, donkerblond haar en heeft een atletische bouw. Hij wordt geschat tussen de 1 meter 95 en 2 meter 10. Hij draagt een grijs vest met een rode pet en heeft een zwarte trainingsbroek aan met donkere schoenen met witte zool.

De politie wijst in deze zaak graag nog even naar het feit dat je een vertrouwelijk gesprek met ze kunt voeren. Dan neem je contact op met het Team Nationale Inlichtingen via het telefoonnummer 088-6617734.