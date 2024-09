Kim kwam 17 jaar geleden om het leven door een brand, vader probeert dader te vinden

Kim kwam oorspronkelijk uit Kortenhoef en woonde pas kort in Hilversum. Ze studeerde aan de hotelschool en liep stage bij Hotel Lapershoek.

Na de brand werden er verschillende verdachten aangehouden, maar deze zijn later vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Eén van de verdachten, een man, bekende de brandstichting. Nadat zijn verklaringen eerst steeds warriger werden, trok hij deze uiteindelijk in. Hij werd in 2008 vrijgesproken.

Nieuwe tips gezocht

De politie blijft zoeken naar informatie om de zaak op te lossen, maar zonder tips of nieuwe sporen is dat lastig. De vader van Kim doet met behulp van de Peter R. de Vries foundation een emotionele oproep en hoopt dat degene die verantwoordelijk is voor de brand zich meldt en bekent.

Hij hoopt met deze oproep op nieuwe tips of informatie, zodat de politie verder kan in het onderzoek.