18-jarige automobilist gewond na lancering op rotonde in Hoofddorp

Hoe groot de schade bij auto en chauffeur ook is, het had volgens de woordvoerder mogelijk nog slechter af kunnen lopen. "De auto met platgeslagen dak is vlak voor een waterpartij tot stilstand gekomen in de berm. Was hij doorgeschoten, hadden de gevolgen catastrofaal kunnen zijn."

Ook is het bijna een wonder te noemen dat er naast de bestuurder geen andere gewonden zijn gevallen. Tijdens zijn vlucht door de lucht schoot de auto over de rijbaan van de rotonde en een veelgebruikt fietspad, maar beide stroken waren op dat moment leeg.