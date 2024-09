Texelse boeren met handen in het haar door enorme toename ratten op het eiland

Ook een maiskuil ligt altijd open. "Die kunnen we niet iedere dag met zand gaan afdekken", gaat Wijtten verder. "Ratten lopen soms wel 600 meter om bij een voedselbron te komen. Ze komen uit de natuur of akkerranden. Als deze maar eens in een paar jaar gemaaid worden, zijn dat voor ratten mooie schuilplekken."

Als ratten zich verzamelen, dan is het ook eenvoudiger om deze af te schieten. "Dan kunnen er per keer honderden ratten worden opgeruimd", zegt Wijtten. "Dat is natuurlijk veel lucratiever dan dat je echt op zoek moet naar een paar ratten. Zo gaan we kijken hoe we de ratten kunnen lokken. Dat doen we in samenspraak met andere partijen, zoals bijvoorbeeld recreatie-ondernemers."