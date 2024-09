Bloemendalers maken hun borst nat, nog geen concrete oplossing wateroverlast

Op oudjaarsavond stond Thea Bruins in allerijl bij de bouwmarkt om een pomp te kopen. Het water stond vijf centimeter hoog in haar souterrain en ze kreeg het niet meer opgedweild. Als secretaris van de stichting die opkomt voor gedupeerde buurtbewoners weet ze waarom het gisteravond rustiger was dan bij andere bijeenkomsten. "Veel boze mensen zijn thuis gebleven."

De stichting had om een tweede onderzoek gevraagd, nadat ze in maart te horen kregen dat ze alleen maar konden hopen op minder regenval. Maar ook nu zijn er nog geen concrete maatregelen.

De Bloemendalers zijn niet blij met de passieve reactie van de overheid en de waterbeheerder. Door de second opinion voelen ze zich wel erkend in hun angst dat ze ook de komende maanden hun borst nat kunnen maken. Niet alleen de extreme hoeveelheid is een oorzaak van ondergelopen kelder, kruipruimtes en souterrains, ook verwaarloosde duinrellen die het water goed moeten laten afvoeren, blijken een groot probleem.

'Herstel de Rel'

Duinrellen zijn beekjes die vol lopen in natte tijden. Maar de afgelopen dertig jaar is dat niet nodig gebleken. Veel van die beekjes zijn volgelopen, gedempt en soms is de grond zelfs bebouwd.

Ondertussen is het grondwaterpeil stilaan toch gestegen, omdat PWN vanaf 2002 geen drinkwater meer wint uit de duinen. Dat lijkt niet goed gemonitord te zijn. Het peil is nu alweer 5 meter boven het NAP (Normaal Amsterdams Peil, red.). Dat is nog nooit zo hoog geweest. En dan moet het regenseizoen nog beginnen.

Die beekjes moeten weer 'opgeschoond' worden, want er is niet genoeg ruimte voor oppervlaktewater in Bloemendaal. Zo is bijvoorbeeld een grote vijver in het Bispinckpark flink gekrompen door nieuwbouw.

