Geheime archiefstukken Bijlmerramp na 32 jaar openbaar

Over de ramp leven nog altijd veel vragen en is in het verleden veel over gespeculeerd. Een adviescommissie concludeerde dat het nabestaanden goed zou doen als ze een groter deel van de bewaarde documenten en videobanden zouden kunnen inzien. Dat kon, stelde Madlener vast.

Een luchtvaartverdrag verplicht Nederland om bevindingen van onderzoek naar vliegongelukken geheim te houden, zodat mensen zich vrij blijven voelen om daaraan mee te werken. Maar voor een aantal archiefstukken geldt die plicht niet, bleek na een herbeoordeling.

In het Nationaal Archief in Den Haag zijn die vanaf vandaag te bekijken. Sommige andere moeten nog wel geheim blijven, of moeten nog van geheime stukken worden gescheiden voor ze openbaar worden.

Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al neer op twee flats in de Bijlmer. Er vielen 43 doden. Onduidelijkheid over onder meer de lading voedde lang allerhande theorieën over de toedracht.