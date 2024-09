112-blog | Drukte op A9 en A10 • Huis onbewoonbaar na brand in Haarlem

09.09 uur

De brand aan de Gedempte Gracht in Schagen laaide in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.15 uur weer op. De brand in de Mobile Fix Shop bleek toch niet helemaal geblust te zijn, waardoor de brandweer opnieuw uitrukken om deze te blussen. Inmiddels is deze nu echt geblust.

Maandagmiddag brak er in die telefoonzaak rond kwart voor vier een grote brand uit. Woningen in het gebied werden ontruimd en bij theater Scagon De Luxe moest iedereen vertrekken. Bij de brand waren geen gewonden.

Uiteindelijk zijn er twee panden in de winkelstraat compleet in as gelegd.