GVB-staking in Amsterdam: trams, metro's en bussen rijden tot 8.00 uur niet

De staking is gericht tegen de overheid, en niet tegen de vervoersbedrijven. Het GVB steunt hun werknemers in de stad namelijk met hun actie en stelt hun medewerkers, ook de mensen van de technische dienst, om de werkonderbreking bij te wonen. Ook wordt het personeel doorbetaald. Ook in andere steden, zoals Rotterdam en Den Haag wordt er gestaakt. Het RET en HTM voeren ook actie.

Voor reizigers betekent dat dus dat er in de vroege ochtend geen OV rijdt tot 8.00 uur. Na de staking zullen de gevolgen nog merkbaar zijn, omdat de trams, metro's en bussen nog moeten opstarten en vanuit de verschillende rangeerterreinen hun route zullen beginnen.

Doel staking

Met de actie willen de stakers een verbeterde Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) afdwingen. De wens is dat mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder dan normaal kunnen stoppen met werken. Die maatregel loopt volgend jaar af, een verlenging moet nog goedgekeurd worden.

Buschauffeur André en metrobestuurder Marcel vertelden gisteren al in een gesprek met AT5 dat ze samen met hun GVB-collega's actie voeren voor een betere en blijvende regeling voor het vroegpensioen. "De rek is er op een gegeven moment wel uit als je langdurig onregelmatige diensten werkt."

Morgen wordt opnieuw gestaakt. Dan leggen medewerkers van de NS en het streekvervoer (onder andere Arriva, Connexxion, Keolis, EBS en Qbuzz) hun werk neer van 4.00 uur tot 8.00 uur.

Spookstad

Het is momenteel muisstil rondom het station. NH-verslaggever Sjoerd staat op het bovendek, waar het normaal gesproken een komen en gaan is van bussen. De elektrische borden, waar je de bustijden op kunt zien, zijn helemaal leeg. Helemaal onderin staat met kleine letters dat er geen treinen rijden.

Ondanks dat de staking verder nergens goed is aangegeven op het station, lijken mensen er toch van te weten, vertelt Sjoerd. "Het voelt en het is erg leeg hier."