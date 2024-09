Onrust bij Schiphol en gemeente om geplande NS-staking

Gisteravond werd duidelijk dat de gemeente Haarlemmermeer zich nu aansluit bij Schiphol. In een persbericht laat burgemeester Schuurmans weten de gevolgen van de staking 'onaanvaardbaar en ontwrichtend' te vinden. "Ik kan de veiligheid op en rond de luchthaven niet garanderen", legt zij uit.

De gemeente is bang dat bij een lamgelegd openbaar vervoer de snelwegen volstromen, waardoor hulpdiensten de luchthaven moeilijker zouden kunnen bereiken. Zelfs 'in het kader van een terroristische dreiging is het onverantwoord als de terminals vollopen met gestrande reizigers', vindt de burgemeester.

Extra motivatie voor stakers

Tijdens de aftrap van de landelijke actieweek van de vakbonden, die vanmiddag ook plaatsvond op Schiphol, liet FNV-voorman Piet Rietman al weten dat de pogingen van Schiphol om alsnog een treinverbinding af te dwingen hen 'alleen maar motiveren om zolang door te gaan als nodig is'.

Het kort geding dat Schiphol en de gemeente hebben aangespannen wordt later deze ochtend om 9.30 uur behandeld.