Maikel duikt in 100 jaar oude Haarlemse wijk: "Toen was er ook woningnood"

Zo belandde Maikel op een avond ook in Rosehaghe. “Het is een wat weggestopte wijk, tussen het Zijlwegkwartier en het spoor naar Leiden in. Ik zou er normaal gesproken niet zo snel komen. Maar toen ik er bij toeval doorheen liep, ging er een wereld voor me open. Ik was verbluft door de architectuur en de uitstraling van de wijk. Het was alsof ik de jaren 20 van de vorige eeuw in stapte.”

Sociale huurwoningen in Haarlem

Een fascinatie was geboren, al was Maikel zich daar zelf niet direct van bewust. “Tja, dat journalistieke zit nou eenmaal in je. Dat is een soort nieuwsgierigheid. Dus toen ik weer thuis was, zat ik al snel te lezen over Rosehaghe.”

Maikel viel van de ene verbazing in de andere. “Dat ging zo van: ‘jeetje, die wijk bestaat nog steeds volledig uit sociale huurwoningen.’ En: ‘Die architect is zelfs naar de Sovjetunie verhuisd vanwege zijn idealen, wat een verhaal'.”

