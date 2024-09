'Fiets 'm erin' groot succes bij kermis Onderdijk: "Kwam tot vier meter ver"

Glunderend kijken Paul Grooteman en Renée Grent van het kermiscomité rond. Veel publiek en meer dan 30 deelnemers. "Geweldig, kijk hoeveel mensen er zijn." Zelf deden ze ook mee. Als één van de weinige halen het einde van het parcours. Het geheim? "Je moet blijven trappen."

Het idee ontstond vorig jaar. 'Fiets 'm erin' is een onderdeel van het bekende tv-programma Te land, ter zee en in de lucht. Via een helling moeten de deelnemers over een smalle balk rijden en het einde te zien bereiken. Al ziet het publiek ook graag hoe ze in het water vallen. "Het idee ontstond vorig jaar, maar dan moet je het nog wel doen. Onze hoofd helling, zoals we hem noemen, Patrick Mol heet het bedacht. En gelukkig hebben we veel vrijwilligers om het op te bouwen."

Fiets 'm erin voor herhaling vatbaar

Jouke en David zijn één van de deelnemers. Ze zijn onder de indruk van wat ze zien. "Waar maak je dit mee. Ik heb filmpjes gezien op Youtube bij andere kermissen. En dan zie je het hier, in zo'n kleine gemeenschap. En er komt heel wat kijken bij het organiseren. EHBO, een ambulance, er zijn enorm veel regels. Het is gewoon prachtig."

De belangrijkste vraag: hebben ze het einde gehaald van het parcours? "Nee, dat niet", vertellen ze lachend. "Ik denk dat we 4 meter ver kwamen. Maar het gaat erom dat ik woensdag weer aan het werk kan."

Het kermiscomité geniet met volle teugen van het kermisevenement. "Dit is toch goud, alleen maar vrolijke gezichten. Je doet het ook voor het dorp. Dit is voor herhaling vatbaar."