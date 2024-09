Het verjaardagsfeestje van AZ-legend Kristen Nygaard zorgt voor veel emoties: "Ik hou van die man"

"Kristen Nygaard hoort hier", vertelt een vrouwelijke fan van AZ. Ze heeft zelfs een tatoeage van de Deense jarige job op haar arm. "Een geweldige voetballer en ook een geweldige persoonlijkheid."

Van 1972 tot 1982 speelde Nygaard 363 keer in het shirt van AZ. In die tijd stal hij de harten van de supporters in de Alkmaarder Hout. Niet alleen met zijn magische linkervoet, maar ook door zijn zachtaardige karakter. "Ik kan gewoon zeggen dat ik van die man hou", is een AZ-supporter openhartig over de betekenis van Nygaard in zijn leven.

Met AZ veroverde Nygaard in 1981 de landstitel. Als aanvallende middenvelder speelde hij een belangrijke rol in het Alkmaarse kampioensteam. "Hij was de architect van het grote AZ."