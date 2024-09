KLM-piloot (51) loopt marathon op slippers voor zieke Bonairiaan Billy: "Gaat pijn doen"

Billy kan uitsluitend liggend op een stretcher reizen, vertelt Niels in gesprek met NH. "Maar dan moeten er in het vliegtuig drie rijen stoelen uit." In totaal zijn dat 9 stoelen, die een kleine duizend euro per stuk kosten.

"En dat is het bedrag voor een enkeltje, een retourtje voor Billy kost bijna evenveel als 18 retourtjes", rekent Niels voor. De stoelen kunnen namelijk alleen op Schiphol uit het vliegtuig worden gehaald en er weer in worden gezet, waardoor Billy ook zal moeten betalen voor 9 stoelen op twee vluchten waar hij niet eens op zit.

Mislukte heupoperatie

De geboren Curaçaoënaar, die in zijn jeugd naar Bonaire is verhuisd, is op jonge leeftijd spastisch geraakt en rolstoelafhankelijk geworden, vertelt initiatiefneemster van de inzameling Ingrid Havermans. "En toen hij een jaar of 13 was, heeft hij een heupoperatie gehad, en die is mislukt. Daardoor kan hij niet meer bewegen in zijn heupen en moet hij plat liggen."

Omdat Billy in Nederland betere medische zorg kon krijgen, is hij op z'n vijftiende naar Nederland gekomen. Zijn moeder Ursula is hier een tijdje bij hem geweest, maar woont inmiddels weer op Bonaire. Ook zijn oma woont daar, en gelet op haar leeftijd hoopt ze haar kleinzoon nog één keer te zien. "Ze vraagt steeds: wanneer komt 'ie nou?", vertelt Ingrid.