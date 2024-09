Families kijken plots uit op rookwolken van Tata Steel na kap van enorme bomen

De familie Welp woont al 51 jaar op de Voorweg in Heemskerk. En al die jaren lag staalfabrikant Tata Steel keurig verscholen achter een dichtbegroeide rij bomen. "Wij konden vanaf ons huis eigenlijk alleen het topje van de fabriek zien, meer niet."

Tot enkele maanden geleden hun horizon radicaal veranderde. "In februari is de boel gekapt", vertelt Ria Welp. "Het was toen slecht weer en winderig, waardoor we eigenlijk niks in de gaten hadden. Maar toen we op een ochtend uit het raam keken, viel het ineens op: er was een hele rij met populieren gekapt."

En dus kijken ze nu ineens uit op de vervuilende fabriek. "De waarde van ons huis zal daardoor zeker zijn gedaald", zegt Cor Beentjes.

Lars van Rooijen van Bakker Makelaardij beaamt dat: "Het is aannemelijk dat er sprake is van waardevermindering, maar hoe groot deze is en of iemand verantwoordelijk kan worden gehouden, is nog maar de vraag. Het zou mogelijk planschade kunnen zijn, maar dat moet zeer goed bewezen worden en daar gelden strenge regels voor."

