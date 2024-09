Flinke schade bij botsing tussen tram en auto in Amstelveen

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Doctor Willem Dreesweg en de Melkweg. De auto werd in de flank geraakt. Op foto's is te zien dat de airbag is uitgeklapt en de zijkant vak de auto flink beschadigd is geraakt.

Hoe de gewonde eraan toe is, is niet duidelijk. Hulpdiensten hebben de weg afgesloten. Bij het wegslepen van de tram ging het volgens een ooggetuige opnieuw mis: de tram schoot uit de rails en ramde een stoplicht, waardoor de schade nog groter is.