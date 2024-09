Ajax-FC Utrecht aanstaande zondag afgelast vanwege politiestaking

Het is de tweede keer dat een wedstrijd van Ajax niet doorgaat vanwege de politiedemonstratie voor een beter vroegpensioen. Een week geleden werd Feyenoord - Ajax ook afgelast, omdat de politie die dag ook staakte. "De driehoek snapt dat de beslissing voor de spelers en supporters een enorme teleurstelling is, maar de veiligheid van het publiek en de openbare orde in de stad staan voorop", aldus de gemeente. "Daar kunnen simpelweg geen risico’s mee worden genomen."