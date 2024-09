Zeer grote brand in centrum Schagen, naastgelegen panden en theater ontruimd

De brand brak rond kwart voor vier vanmiddag bij Mobiel Fix Shop uit. De brand is overgeslagen naar in ieder geval één naastgelegen pand, dat meldt de politie. Het gebied is afgesloten.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn mensen uit de telefoonzaak gehaald. Of dit ook geldt voor het tweede pand, is nog niet bekend. Er komt veel rook vrij, waar een NL-Alert voor is verstuurd: 'Sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit', zo luidt het advies.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer is druk bezig met blussen.