Wethouder: veiligheidsplan bepaalt of AZC Naarden er komt, niet de protestacties

Deze lijst met plekken is bewust niet vooraf besproken met de inwoners. Boudewijnse vindt dat je dan heel veel onrust gaat creëren, omdat op voorhand niet bekend is of een locatie geschikt is. Volgens de wethouder ga je dus niet 'alles altijd overal met iedereen bespreken om ook heel veel maatschappelijke onrust te voorkomen, omdat een heleboel gewoon sowieso uiteindelijk niet doorgaat.'

Acties hebben geen invloed

Protesterende buurtbewoners zien dat dus anders. Die hadden vooraf op de hoogte gesteld willen worden. Boudewijnse heeft wel begrip voor de demonstranten: "Als ik als inwoner tegen zou zijn, zou ik ook zolang mogelijk protesteren." Ook zijn de demonstraties nuttig, omdat ze volgens haar de zorgen van de buurt tonen. Overigens benadrukt de wethouder dat er ook steeds meer steunbetuigingen voor de opvang binnen komen.

De protestacties hebben volgens haar echter geen invloed op de komst van het AZC. "Nou, ik denk niet dat het resultaat zal zijn dat de opvang er niet komt. Want dat is afhankelijk van of het veiligheidsplan voldoet, of zeg maar alle randvoorwaarden vervuld zijn."

Geen tent maar een paviljoen

Over dat veiligheidsplan zegt Boudewijnse: "We hopen dat we voldoende maatregelen nemen die ook mensen het gevoel geven dat we echt over de veiligheid hebben nagedacht. En dat dit voldoende is. En kijk, je kan natuurlijk nooit alles uitsluiten." Een 100% garantie op veiligheid is volgens haar dus niet te geven.

En als de opvang er daadwerkelijk komt, wil de wethouder ook nog wel kwijt dat de asielzoekers dan niet in tenten hoeven te slapen. "Het is een soort paviljoen", volgens Boudewijnse, "Het is niet een reguliere tent. En die moet ook aan bepaalde geluidsnormen qua gehorigheid en zoveel doen. Het is niet een gewone tent van doek."

Inspraak

Het veiligheidsplan wat nu in de maak is en dat gaat bepalen of de opvang er komt of niet, gaat binnenkort naar de klankbordgroepen, het buurplatform, de verschillende ondernemers in de wijk en naar alle buren.

Die mogen dan weer hun zegje erover doen op de inspraakavond. En daar mag de gemeente de twee grootste zorgen van de buurt proberen weg te nemen: "Dus de angst voor het type inwoners wat er komt en dat men de plek niet geschikt vindt", vat wethouder Boudewijnse samen.