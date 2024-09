Oude natuur keert, met een beetje hulp van de mens, terug op de Afsluitdijk

Sophie Louwaars van Rijkswaterstaat merkt nog op dat naast de extra zorg voor planten er ook gedacht is aan visvriendelijke gemalen, het opruwen van stenen zodat waterplaten er sneller aan worden bevestigd, kuiltjes in betonblokken waar vissen in kunnen schuilen en aan het aanpassen van de verlichting zodat vleermuizen er geen last van hebben.

Net als vogels en vleermuizen gebruiken ook vlinders de Afsluitdijk voor hun najaarstrek naar het zuiden. Soms schuilen ze zelfs even tussen de betonblokken om weer op krachten te komen.