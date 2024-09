Rechtszaak van start: Gaat Emiel H. eindelijk vertellen hoe zijn vrouw om het leven kwam?

Emiel H. heeft psychische problemen

Tussentijdse zittingen geven daarover geen uitsluitsel. Want tijdens alle tussentijdse zittingen was Emiel H. de grote afwezige. Zijn advocaat Guido Terlingen vertelde dat de zittingen te stressvol voor hem waren en hij er psychisch slecht aan toe was. Hij verbleef ook op een psychiatrische afdeling.

Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van moord of anders doodslag. Afhankelijk van of er sprake is van voorbedachten rade of niet. H. zou zijn vrouw hebben gewurgd en vervolgens op een andere plek geprobeerd hebben haar in brand te steken. Mogelijk heeft hij daarna het lichaam weer mee naar huis genomen.

Verdachte wil vandaag zijn verhaal doen

De advocaat van de Bovenkarspeler heeft tot nu toe alleen laten weten dat het een ongeluk is geweest. Maar hoe dat dan kan wilde hij eerder nog niet kwijt. "Bij de inhoudelijke behandeling is mijn cliënt er zeker bij. Hij wil heel graag zijn verhaal doen." De advocaat bevestigt desgevraagd dat H. inderdaad aanwezig zal zijn in de rechtszaal vandaag.

Een groep buren volgt de zaak op de voet. "Ik heb nog overwogen om de zitting bij te wonen. Maar ik weet niet of ik dat aankan, dus heb besloten thuis te blijven", vertelt een buurvrouw. "Ik kijk wel naar de rechtszaak uit. Niet zozeer uit nieuwsgierigheid, maar ik hoop dat er antwoord komt op de vragen. Je vraagt je toch af waarom je er zelf nooit wat van hebt gemerkt."

Echt goed kende ze het gezin niet. "Ze waren heel erg op zichzelf, hadden met niemand echt veel contact. Hem spraken we nog wel eens, maar haar eigenlijk niet. Ik vind het erg voor de familie, met name voor hun kinderen."

Buurt zit vol vragen

Met andere buren heeft ze het nog regelmatig over wat er gebeurd is. "Maar behalve dat ze is overleden weten we eigenlijk niks. En er zijn heel veel vragen. Hoe kan dit nou een ongeluk zijn geweest? Waarom bel je niet gelijk 112? Dat spookt toch door je hoofd", aldus de buurvrouw.

Vragen waar de verdachte vandaag dus mogelijk antwoord op gaat geven. Later wordt bekend welke straf het openbaar ministerie tegen Emiel H. gaat eisen.