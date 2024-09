Jubilerend Westfries Genootschap dubbel geëerd, maar hoe ziet de toekomst eruit?

Een complete verrassing was het wel dat ze ook nog een Eenhoornzegel van de gemeente Hoorn kregen. "Hij prees onze inzet voor de cultuurhistorie in West-Friesland en hoe we ons onderscheiden. Wij hebben bijvoorbeeld een brede inzet voor alle gemeenten in de regio, waar andere historische verenigingen zich bijvoorbeeld bezighouden met een dorp of gemeente. We zijn erg blij dat we deze onderscheiding hebben gekregen."