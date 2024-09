Schoonmakers willen midden op Schiphol staken, maar eindigen op 'achterafpleintje'

Voor de schoonmakers van Schiphol is de zwaarwerkregeling een belangrijk onderwerp, vertelt schoonmaker Glenn Bruynius: "Als je nu kijkt halen onze collega's, inclusief mijzelf, al niet gezond hun pensioen. Laat staan als we straks nog langer door zouden moeten werken."

FNV-voorman Rietman onderstreept hoe onwerkbaar de huidige regelgeving is voor lagere inkomens: "Op dit moment maakt zo'n 15 procent van de schoonmakers gebruik van de regeling, terwijl veel meer aangeven fysiek last te hebben van het werk. Maar omdat het geld dat je krijgt een percentage is van je inkomen, is het voor veel mensen gewoon financieel niet haalbaar."