Wies (34) maakt zelfdoding bespreekbaar, kunstwerk helpt haar

Wies Klarenbeek uit Hilversum voerde een stille strijd met zichzelf: ze was vaak eenzaam, worstelde jarenlang onder de radar met anorexia en werd depressief.

Uit het leven stappen leek op een bepaald moment in haar leven een uitweg, maar haar suïcidepoging mislukte. Nu zet ze haar ervaring in om jongeren, die stilletjes strijden met gedachtes over zelfdoding, te helpen.

De weg naar succes

In het hoofd van Wies was de weg naar succes altijd zaligmakend. Ze moest en zou carrière maken en succesvol zijn. "Daar haalde ik zelfvertrouwen uit", vertelt ze. Maar toen Wies zich na haar studie voor het eerst op de arbeidsmarkt begaf, smolten haar dromen als sneeuw voor de zon en werd ze met haar neus op de feiten gedrukt. "Er was geen baan te vinden. Ik kwam nergens tussen."