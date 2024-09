Helmplicht op Thialf: IJsbaan Haarlem laat keuze liever aan schaatsers

Thialf kwam tot de maatregel na een evaluatie met de EHBO. Daaruit bleek dat het aantal ongelukken, vaak met hoofdletsel tot gevolg, de laatste jaren is toegenomen. Rob Kleefman ziet die tendens in Haarlem niet. ''Relatief gezien is het aantal incidenten erg laag. Maar natuurlijk valt ook bij ons wel eens een schaatser op zijn hoofd.''

Onderwerp van gesprek

Wel of geen helmplicht is een voortdurend onderwerp van gesprek op de ijsbaan. ''Het gaat er eigenlijk al een jaar of tien over'', zegt Kleefman. ''Met de KNSB voeren we er constant gesprekken over. We doen ook veel aan preventie.'' Zo verzoekt de ijsbaan op haar website schaatsers 'met klem' een helm te dragen.