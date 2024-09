Maria komt uit Brabant, maar maakt al 30 jaar foto's op de kermis in Volendam

Acht boomlange jongens, verkleed als de blauwe reuzen uit de film Avatar, dansen vrolijk om de kleine, 74-jarige fotografe heen. Hoewel ze flink met haar sollen, geniet ze zichtbaar van de aandacht. "Dit is leuk", lacht ze. Veel bezoekers herkennen Maria en willen graag op de foto, en ze is allerminst verlegen.

Met vlotte babbel maakt ze makkelijk een praatje, en daardoor is bijna iedereen bereid om voor haar lens te poseren. De foto’s drukt ze snel af en verkoopt ze een dag later. "Als mensen niet willen, dan doe ik het niet hoor," zegt ze nuchter.

De sfeer is uitgelaten. Al om 8.00 uur vanochtend stonden feestvierders met een biertje in de hand te hossen. "Ze moeten snel zijn, anders missen ze de laatste ronde," lacht Maria. Die laatste ronde is overigens pas om 2 uur vannacht.

Neergeploft bij de kroeg

Een groep meisjes, verkleed als Winnie de Poeh, is even neergeploft bij een kroeg. "We trekken het nog wel", zeggen ze lachend. "We gaan zo weer verder hoor."

Voor Maria begint het tegen tienen al wat zwaarder te worden. Zittend op haar rollator blijft ze echter enthousiast mensen aanspreken en foto’s maken. "Gisteren had ik een klein ongelukje met een barkruk die tegen mijn been knalde, dus dat doet nu een beetje zeer," geeft ze toe. "Maar als ik af en toe kan zitten, gaat het wel."

Over stoppen denkt ze voorlopig nog niet na. "Hoe lang ik dit blijf doen? Geen idee," zegt ze opgewekt. "Zolang mijn benen het volhouden en mijn hoofd helder blijft. Ze kunnen me niet missen."