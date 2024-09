Profvoetballer Rai Vloet legt zich neer bij celstraf voor doodrijden kleuter

Waarom Vloet zijn straf niet meer wil aanvechten is niet bekend. In april veroordeelde de rechtbank van Haarlem hem tot 2,5 jaar cel en een rijontzegging van vier jaar. Vloet gaf tijdens de zitting toe dat hij sterke drank had gedronken voor hij de weg op ging.

Het gezin Roos was in de nacht van het dodelijk ongeluk onderweg van Schiphol naar huis na een trip naar Tenerife. “Een onvergetelijke vakantie”, vertelde een emotionele moeder destijds in de rechtbank. Het ging die nacht vreselijk mis toen de familie vlak na de Schipholtunnel op de A4 het pad kruiste met profvoetballer Rai Vloet.

De voetballer komt die avond samen met een vriend van een feestje in Amsterdam. Met een snelheid van 203 kilometer per uur rijdt hij de familie Vloet van de snelweg af, waar op dat moment een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur geldt.

Autogordel

De ouders van Gio zeiden tijdens de zitting het onbegrijpelijk te vinden dat Vloet nooit zijn spijt richting hun betuigd heeft. "Jij hebt die nacht de bewuste keuze gemaakt door achter het stuur te gaan zitten en heel hard te rijden. Ons leven staat stil en jij gaat gewoon door of er niets aan de hand is", sprak de moeder van de overleden kleuter.

Vloets advocaat mikte tijdens de zitting op vrijspraak door te stellen dat het jonge slachtoffer zijn riem niet om had, maar de rechtbank zag niets in dat argument. Zelfs al hád Gio een autogordel om was er volgens de rechtbank een grote kans dat hij het ongeluk niet had overleefd.

Geen club meer

Vloet voetbalde ten tijde van het ongeluk bij Heracles Almelo. De club nam in eerste instantie een video met hem op waarin hij uitleg gaf, maar besloot hem te schorsen toen duidelijk werd dat de speler die avond te veel had gedronken.

Hij vertrok vervolgens naar Kazachstan en speelde daarna enige tijd bij de Russische club FK Oeral. Zijn contract werd daar na degradatie van de club niet verlengd. Hij liet eerder al via zijn advocaat weten bereid te zijn om zijn straf in Nederland uit te zitten.