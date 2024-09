Goois leerwerkbedrijf Tomingroep in de problemen: financiële tekorten en te weinig resultaten

Ook sluiten behoefte en aanbod niet op elkaar aan: mensen die maar een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben, komen tegenwoordig sneller aan de slag en dus is de dienstverlening van de Tomingroep eigenlijk niet nodig. Aan de andere kant hebben mensen die wel bij het leerwerkbedrijf terecht komen vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en hebben ze meer belemmeringen dan verwacht.

Gloednieuw leerwerkbedrijf

Daar komt ook nog bij dat er zich minder mensen daadwerkelijk bij de Tomingroep melden om weer aan de slag te gaan. Het leerwerkbedrijf moet daarom kijken naar hoe het in de toekomst kan verbeteren om mensen wél weer aan het werk te krijgen, oordeelt een rapport over het leerwerkbedrijf.

Opmerkelijk is wel dat in Huizen er een plan ligt om een gloednieuw sociaal leerwerkbedrijf uit de grond te gaan stampen: Zeezicht. De bedoeling is dat de Tomingroep daar een belangrijke rol in zou gaan spelen. Het idee van deze ontwikkellocatie is om er een restaurant neer te zetten en een plek te openen waar je een bootjes, surfplanken en kano’s kunt huren.

Daarnaast moet de locatie bij de Aanloophaven in Huizen als ‘startpunt’ gaan dienen voor een gemeentelijk team dat groendiensten gaat uitvoeren. Alles bij elkaar zouden er zo 27 werkplekken ontstaan voor mensen die niet zo makkelijk een baan kunnen vinden. De gemeente verwacht zelfs dat er elk jaar zeker 40 Huizers op deze plek ‘een extra zetje krijgen richting een gewone baan of een volgende stap.’

Maatregelen

Het sociale bedrijf heeft dus samengevat twee uitdagingen: de overgang naar leerwerkbedrijf en het afschalen naar een kleinere organisatie. Die combinatie zorgt nu voor financiële problemen, zo valt te lezen in het rapport. Er moeten maatregelen genomen worden om te voorkomen dat het doek definitief valt.

Zo gaat er in de nabije toekomst personeel uit, ruimtes die vaak leegstaan gaan in de verhuur, sommige gebouwen gaan in de verkoop en niet renderende afdelingen verdwijnen. En om de reputatie weer wat op te vijzelen, komt er een ‘imago-campagne.’