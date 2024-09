Man (29) aangehouden na zware mishandeling kermis Edam

In de nacht van 31 augustus en 1 september vond er rond 3.45 uur 's nachts een zware mishandeling plaats op de Nieuwehaven in Edam. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en moest naar het ziekenhuis. De politie bracht eerder al naar buiten dat hij op straat was gevonden door omstanders.

Het slachtoffer liep door de mishandeling verschillende botbreuken op. Hij heeft aangifte gedaan.

De verdachte is herkend naar aanleiding van beelden van de mishandeling die op het internet rondgingen. Overigens roept de politie op deze beelden niet verder te verspreiden.