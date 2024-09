Honderd boten verlichtten zaterdag Langedijk op heerlijke nazomeravond

In 1995, inmiddels 29 jaar geleden, werd de Lichtjesavond voor het eerst georganiseerd op initiatief van Museum BroekerVeiling. Destijds verliep het heel anders dan nu. Zo was er nog geen optocht en was alleen het museum verlicht met kaarsen, legt Kees Hink uit aan mediapartner Streekstad Centraal.

In het tweede jaar ontstond Stichting Langedijk Waterrijk, die het idee bedacht om rondjes te varen om de BroekerVeiling. Ook dit jaar wordt deze traditie uitbundig gevierd. Zo is er een boot helemaal in het thema van Alice in Wonderland, maar ook boten geïnspireerd door de Olympische Spelen en het het Nederlands voetbalelftal. Er is zelfs een horrorboot vol met bloedspetters en spinnen.