Marieke (25) leidt leven van een nomade in Scandinavië: “Thuis is waar mijn slaapzak is”

Het liefst is ze in Scandinavië, en dan vooral in het noorden. "De natuur is zo adembenemend mooi. Je kunt hier uren rijden zonder iemand tegen te komen. Er is zoveel rust en ruimte. Bovendien mag je hier overal kamperen, en kamperen is echt het leukste wat er is."

Ze is dol op het buitenleven; in Noorwegen hebben ze daar een speciaal woord voor: 'friluftsliv'. "In de winter heb je prachtige zonsondergangen, je kunt met je auto het ijs op, alle bergen kun je beklimmen. Vooral Lapland vind ik echt helemaal het einde. Je ziet daar rendieren, hebt er het noorderlicht, er zijn echt heel weinig mensen en een andere cultuur."

Marieke zit telkens maximaal drie à vier weken op dezelfde plek. "De ene keer slaap ik in de openlucht, of in een tent, dan weer in een hangmat, een huisje en af en toe in een hotel." Op Instagram schrijft ze: "Thuis is waar mijn slaapzak is!"

"Ik kan zomaar elke dag ergens anders zijn." Ze is daarom dolblij met de auto die ze afgelopen jaar kocht. Tot die tijd was het een beetje behelpen met al haar spullen die ze telkens mee wilde nemen op haar reizen. "Dan moest ik bijvoorbeeld in april al bedenken wat ik in oktober nodig zou moeten hebben." Dat hoeft nu niet meer. "Ik kan nu lekker al mijn spullen met me meenemen. In mijn auto heb ik een bed gemaakt."

