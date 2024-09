Amsterdamse straat lag afgelopen jaar gemiddeld zes keer open

Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf Sogelink, dat data verzamelt van ondergrondse infrastructuur. Het bedrijf baseert de data op het aantal graafmeldingen die verplicht moeten worden gemaakt als een straat wordt opengebroken. Tussen juni 2023 en juni dit jaar werden er 31.373 meldingen gemaakt van graafwerkzaamheden. De stad telt 4977 straten, wat wil zeggen dat gemiddeld een straat 6,3 keer werd opengebroken.

De Hornweg in het Westelijk Havengebied spant de kroon als het gaat om graafwerkzaamheden. De weg werd in een jaar tijd maar liefst 140 keer opengebroken. Maar ook wegen waar dagelijks veel gebruik van wordt gemaakt lagen het afgelopen jaar veel open. Tien straten - waaronder de Amstelveenseweg, Herengracht, Overtoom en Haarlemmerweg - werden vaker dan honderd keer opengebroken. In totaal werd er in 64 straten vijftig keer of vaker gegraven.

Werkzaamheden niet altijd gecombineerd

De opbrekingen komen niet alleen door de wegwerkzaamheden van de gemeente. Ook het aanleggen van leidingen door Waternet en Liander, de aanleg van glasvezel door telecombedrijven en werkzaamheden aan de openbare verlichting spelen een grote rol.

De gemeente probeert zo veel mogelijk om de werkzaamheden te combineren, maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het met kleine werkzaamheden - zoals het aanleggen van laadpalen of glasvezel - nog vaak lastig gaat. "Partijen voldoen niet of nauwelijks aan het verzoek om de werkzaamheden te combineren. Concurrentie en de wens om in korte termijn te voldoen aan klantaanvragen zijn hier mogelijk de oorzaak van. Met als gevolg vele aanvragen van kortdurende werkzaamheden", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente snapt dat het vervelend is voor weggebruikers dat wegen daardoor vaak opengebroken zijn. "Zeker als een straat zoals de Amstelveenseweg, een essentiële verkeersader, voor de zoveelste keer is opengebroken en iedereen moet omrijden." Er wordt daarom geprobeerd om de partijen beter samen te laten werken door tegelijkertijd de aansluitingen aan te leggen. Volgens de woordvoerder gaat dat de laatste tijd steeds beter.