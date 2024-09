Huizense oud-paralympiër Djoke van Marum zwemt 6,5 kilometer voor het goede doel

Ogenschijnlijk fris als een hoentje kwam Djoke het water uit na twee uur en een kwartier. "Ik voelde me eigenlijk nog heel fit. Wat heel fijn was dat mijn collega Sulema de laatste 500 meter met me heeft gezwommen, naast me in de baan."

Vannacht heeft Djoke slecht geslapen. "Ik heb geen spierpijn, maar ben wel een beetje brak. Ik zat nog zo vol adrenaline van deze fantastische dag dat ik niet in slaap kwam."

Volgende doel

De volgende prestatie staat alweer op de kalender voor Djoke. Volgend jaar wil ze tien keer 6,5 kilometer wheels rijden voor de Marloes Vos Foundation, die zich inzet voor inclusieve, toegankelijke sport voor mensen met een beperking.