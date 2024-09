'Grote, lieve, zachte' buurtkat Joris (9) doodgebeten door honden, zoektocht naar baas

Joris was niet bepaald een binnenzitter, eigenlijk was hij meer de buurtkat. Soms was hij een paar dagen weg, maar altijd kwam hij weer terug. "Een hele grote, lieve, zachte, dikke lobbes", noemt Judith hem liefkozend.

"Als het te lang duurde gingen we zoeken en vonden we hem meestal in de Valkenierstraat. Hij was daar een graag geziene gast. Dan lag hij regelmatig lekker te luieren op een oprijlaan, speelde met kinderen of bedelde bij bewoners om een snoepje. Dat deed hij al jaren."

Het was ook in die straat waar Joris zijn laatste adem uitblies. Die bewuste ochtend op 28 augustus ligt het hele gezin nog op één oor als er plots wordt aangebeld. Als zoon Jochem uit bed stapt en de trap afloopt om open te doen, blijkt dat er politie voor de deur staat. En dan begint de nachtmerrie.

Gruwelijk beeld

Er is een kat doodgebeten en een bewoonster uit de Valkenierstraat beweert dat het Joris is. Aan Jochem wordt gevraagd mee te lopen om de overleden kat te identificeren. Ook Judith is dan haar bed uitgestapt om te horen wat er aan de hand is. "Ineens zie ik mijn zoon thuiskomen met een kartonnen doos en hij zegt: 'Joris is dood.' Nou, dat geloof je gewoon niet. Wat een enorm verdriet, iedereen was van de rel. Het was een gruwelijk beeld."