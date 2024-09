Nieuwe regels moeten fatbike onaantrekkelijker maken, maar gaat dat werken?

Maar Tertoolen heeft ook wel wat aan te merken op de plannen. "Ik vind een leeftijdsgrens van 14 jaar net niks. Die leeftijd komt niet in de buurt van enige volwassenheid. Dat vind ik een slappe keuze, had er dan 16 of nog liever 18 jaar van gemaakt." De invoering van een helmplicht vindt hij een goed idee. "Maar dan moet het wel gehandhaafd worden. Je ziet het ook met de mobiel op de fiets: dat is verboden, maar nog steeds kijkt half Nederland op zijn telefoon op de fiets en niemand grijpt in."

De verkeerspsycholoog verwacht wel dat er binnen de kortste keren een alternatief is voor de fatbike. "Dat is een constante strijd. Vroeger gaf de snorfiets veel problemen en daarom werd daarvoor ook de helmplicht ingevoerd. Daardoor werd de fatbike ongekend populair. Als je de helm voor de fatbike gaat verplichten, komt er vast wel weer wat nieuws. Maar dat is geen reden om het niet te doen."

