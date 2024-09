Panden beschoten in Hoofddorp en Rijsenhout, politie onderzoekt mogelijk verband

Om 0.55 uur klinken er schoten aan de Bennebroekerweg in Rijsenhout. Een woning op de hoek van de Willem Maarsehof wordt onder vuur genomen. De kogels slaan onder andere in bij een raam aan de voorkant van het huis. Wanneer de politie op de plek van het incident aankomt, treffen ze kogelhulzen aan op de grond.

Omdat de recherche momenteel nog onderzoek doet op locatie kan de politiewoordvoerder niet veel kwijt over het voorval: "De woning wordt tijdelijk bewoond door arbeidsmigranten, maar er is op dit moment geen indicatie dat zij iets te maken hebben met het incident."

Ook schoten in Hoofddorp

Bij het tweede incident werd een bedrijvenpand aan de Graftermeerstraat in Hoofddorp-Noord onder schot genomen. De politie onderzoekt daarom of er een verband is tussen de twee voorvallen.

"We hebben op beide locaties ook kogelhulzen aangetroffen, die zullen we met elkaar vergelijken. Daarnaast zijn we beelden van de locatie in Hoofddorp aan het bekijken. Hopelijk kunnen we dan zien of er een verband is of niet."