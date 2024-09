Auto ramt met hoge snelheid Amsterdams spoorviaduct, bestuurder (28) komt om

Vlak voor het ongeluk, dat rond 03.30 uur plaatsvond, zag een agent het voertuig met hoge snelheid rijden bij het Waterlooplein in het centrum van de stad. De agent zette een achtervolging in, maar die werd vrijwel direct afgebroken vanwege de hoge snelheid van de auto.

Toen de hulpdiensten de auto aantroffen tegen de muur van het spoorviaduct zaten de vijf inzittenden nog in de auto. De 28-jarige man overleed ter plekken aan zijn verwondingen.

Politie doet onderzoek

De politie doet sinds vannacht onderzoek. De Wibautstraat is in de richting van het Amstel Station afgesloten. Omdat de automobilist tegen het spoorviaduct was gereden konden er aan het begin van de dag uit voorzorg geen treinen over het viaduct. Het viaduct is gecontroleerd en het treinverkeer kan weer over het viaduct.