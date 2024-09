Beeld Stille Strijd komt aan in Hilversum om aandacht te vragen voor zelfdoding onder jongeren

Het beeld Stille Strijd is vanmiddag aangekomen in Hilversum en geplaatst op de Kerkbrink, midden in het dorp. Stille Strijd is een door Nederland reizend kunstwerk van tweeënhalf meter hoog, gemaakt door kunstenares Saskia Stolz. Het beeld staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren. Het doel is om het taboe rondom depressie en zelfdoding onder hen te doorbreken en het gesprek op gang te brengen.