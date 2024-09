Oud-wethouder komt op voor haar buurt: "Veiligheidsrisico? Wijk heeft meer zorg nodig"

Op de hoek van de Vijzelstraat in de Visbuurt staat een doos met een gele, plastic afvalzak. "Dat is verkeerd aangeboden afval", vertelt Tjitske Biersteker. "Het staat al bijna een week en nu zie je geen handhaving, dus het is alweer wat in de benen gezakt."

Het is iets kleins, vertelt Biersteker, maar in het kader van het veiligheidsrisicogebied zou het strikt gehandhaafd worden en dat is weer niet gebeurd. Ze vindt het exemplarisch voor wat er in haar wijk gebeurt: plannen maken, maatregelen nemen en het dan vervolgens niet doen, niet echt afmaken en ook niet strikt handhaven.

Vreselijk

Sinds eind augustus is een groot deel van 'haar' Visbuurt aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Aanleiding is het aantal branden en explosies in de wijk. Iets klopt er niet, vindt Biersteker: "Ik vind het vreselijk. Ik woon hier nu zo'n 45 jaar in hetzelfde huis. Het voelt ineens of ik in een heel andere buurt woon. Er gebeurt wel van alles, maar dat is overal het geval, ook in Nieuw Den Helder en niet speciaal in deze wijk."

Volgens Biersteker is het gebrek aan aandacht van het gemeentebestuur voor haar buurt één van de oorzaken van onrust. Ze staat bij een overwoekerd plein, de Vismarkt. "Tien plannen voor de Vismarkt, maar nooit één uitgevoerd. Als het zo'n rommel is dan worden mensen ook onverschillig. Dat is triest. Dan wordt vuilnis naast de containers gegooid, want er is toch niemand die het ziet of iemand die er wat aan doet. Dat is voor een buurt heel zwaar."